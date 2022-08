Cristina Ferreira mostrou esta terça-feira, dia 16 de agosto, fotografias e vídeos a bordo de um barco, acompanhada por Catarina Duarte e Jorge Frade, que nos habituámos a ver com a apresentadora.

Numa publicação feita nas redes sociais, Cristina destacou a amizade partilhada pelos três.

"Já lá vão uns 15 anos de amizade. No trabalho e fora dele. São como irmãos. Temos um grupo no whatsapp com o nome 'Só nós três é que sabemos'.

E sabemos mesmo. Das alegrias e das tristezas. Fazemos viagens, almoços, festas e silêncios. Quando um está mal os outros 2 puxam. É do caraças ter pessoas assim. Talvez aqui seja sorte", escreveu na legenda de uma imagem em que surgem os três dentro de água.

Leia Também: Cristina Ferreira para João Patrício. "É o laço da minha vida"