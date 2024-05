Cristina Ferreira conduz diariamente o 'Dois às 10' com Cláudio Ramos, embora hoje, dia 16 de maio, tenha ficado de fora do formato.

A apresentadora explicou nas stories do Instagram, logo pela manhã, que estava a caminho da TVI para participar na reunião do conselho de administração, o que a fez ausentar-se do programa matutino.

Cristina, vale recordar, para além de ser apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI detém ainda 2,5% da MediaCapital, o grupo em que está integrado o canal.

© Instagram/Cristina Ferreira

Leia Também: Cristina Ferreira: "O meu filho foi com quatro anos ao Dubai e lembra-se"