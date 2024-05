Um dos temas abordados no programa 'Dois às 10' da TVI foram as viagens. À conversa com uma família com duas crianças, que já partiu em várias aventuras de 'mochila às costas', Cristina Ferreira e Cláudio Ramos acabaram por partilhar as próprias experiências.

Mãe de Tiago, agora com 15 anos, Cristina revelou que começou a viajar com o filho quando este tinha apenas um ano de idade.

E, ao contrário do que já ouviu dizer, acredita que as viagens marcam sempre de alguma forma os mais novos.

"O meu filho foi com quatro anos ao Dubai e lembra-se. Fomos àqueles jantares no deserto e uma senhora pintou-lhe um golfinho com henna. Ele lembra-se até hoje daquilo", contou a apresentadora.

Cristina admitiu ainda que "trabalha para viajar", tal é o seu gosto por este hobbie.

