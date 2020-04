Cristina Ferreira fez uma viagem ao seu passado na manhã desta segunda-feira, 20 de abril, n'O Programa da Cristina', da SIC, quando decidiu partilhar a sua história com o avô de coração.

"Quem tomava conta de mim era o meu avô e a minha avó, mais o meu avô porque a minha avó saía para trabalhar. O meu avô - que era do coração apenas - teve um acidente quando se juntou com a minha avó", começou por dizer, contando de seguida mais pormenores sobre os familiares.

Cristina referiu que o pai da sua mãe morreu quando esta tinha sete anos. "Portanto, eu não conheci o meu avô de sangue. Naquela altura a minha avó ficou sozinha com duas filhas pequenas e juntou-se com um senhor, até para a vida se equilibrar um bocadinho mais. Só que, infelizmente, ele teve um acidente logo a seguir a ter-se juntado com ela e nunca mais pôde trabalhar. Portanto era ele que ficava em casa e que cuidava de mim", acrescentou.

Isto para contar que quando era pequenina comia muitas vezes favas, pois era o prato que o avô de coração mais fazia.

