Foi pouco antes de terminar o programa, esta quarta-feira, que Cristina Ferreira falou abertamente sobre a menstruação.

"Estou a comer muito porque estou com o período", disse a apresentadora, deixando os colegas de boca aberta pela surpresa das suas palavras, mas não deixando de soltar umas boas gargalhadas pela descontração e divertimento que o tema proporcionou.

"Também não percebo porque é que estão a rir, isto é a coisa mais normal do mundo. Sabem que as mulheres têm período, certo? E uma pessoa quando está com o período come! No meu caso é come quando está com o período e come quando não está", acrescentou de seguida.

Mas não ficou por aqui e brincou: "Estás coisas não são para dizer na televisão. Eu? Alguma vez vi um programa de televisão onde a apresentadora falasse assim dessas coisas?".

A conversa levou ainda Cristina Ferreira a partilhar a sua preferência pelos pensos higiénicos em vez dos tampões. "Quando vou para a praia uso tampão. Houve uma altura que usava muito o tampão, agora não. Isto deve ser da idade", disse.

