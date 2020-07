Joaquim Monchique esteve na manhã desta quarta-feira, 8 de julho, n'O Programa da Cristina', da SIC, e a dada altura as viagens que já fez com o colega e amigo João Baião foram destacadas. Entre a contagem das aventuras que já viveram juntos, o ator decidiu partilhar, em direto, uma história única.

"Nunca contei isto em público", começou por dizer Joaquim Monchique, recordando de seguida uma aposta que ganhou a Baião.

"Uma vez estávamos em Hong Kong, num escada rolante, e eu tinha visto uma carteira de uma marca muito boa e disse: João, tu ofereces-me aquela carteira que nós acabamos de ver, cara, se eu fizer esta escada rolante toda com as calças e as cuecas para baixo. Ele disse que eu não era capaz. Tirei as calças e fiz a escada rolante todo nu e ele comprou-me a carteira", partilhou.

Por sua vez, Baião não revelou o valor da referida carteira, mas frisou que a mesma "foi cara".

