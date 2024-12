Ruth Oliveira, antiga participante do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', tem várias tradições de Passagem de Ano.

A personal organizer foi ao programa das manhãs do canal de Paço de Arcos e, em conversa com João Baião e Diana Chaves, contou tudo sobre as suas tradições.

"Tenho várias superstições que trago, não só do Brasil, mas também da minha mãe, que é portuguesa. Este ano é de Santa Bárbara, a deusa dos ventos [...] branco e vermelho são as cores que se devem usar", começou por dizer Ruth.

"Não visto sempre branco, eu gosto de usar dourado e prata. Já há alguns anos que quero emanar a prosperidade, abundância, dinheiro. As minha cuecas já há vários anos que são douradas para chamar o dinheiro, nunca consigo encontrar amarelas. No ano antes de eu casar fiz isso e apareceu-me foi o amor", revelou Ruth, que é casada com Bruno Santos, que conheceu no programa da SIC.

Veja aqui a entrevista.