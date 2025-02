Ruth Oliveira e Bruno Santos assinalaram o segundo aniversário da sua fiha, Frederica, no dia 10 de fevereiro. Esta terça-feira, dia 11, o casal que se conheceu no programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', mostrou aos seguidores as imagens deste dia especial.

A pequena Frederica teve direito a uma festa imperdível, com o tema do desenho animado, 'Masha & o Urso', tal como poderá ver nas imagens da galeria.

Presentes, estavam amigos e familiares, incluindo a filha mais velha de Bruno, Maria, fruto de um antigo relacionamento.

"Não é por acaso que vivemos numa família de leões e leoninos (preferências clubísticas à parte) o tema da festa foi mesmo da Masha & o Urso", escreveu a personal organizer no Instagram.

"Se há coisa de qual eu não gosto, eu amo, são festas infantis, não só pelos docinhos, mas pela magia em si. E uma das coisas que aprendi sendo mãe foi a delegar: eu penso no tema e confio o trabalho da execução às profissionais mais sabidas e sábias do mercado", concluiu.

Ora clique na galeria e vejas as imagens do aniversário de Frederica.

