João Baião usou, esta quarta-feira, as suas redes sociais para fazer um apelo solidário que tem como objetivo ajudar o pequeno Arthur.

Arthur é um menino de sete anos que sofre de síndrome mielodisplásico - doença hemato-oncológicas que se caracterizam pela presença de uma medula óssea geralmente hipercelular - e que por isso precisa de um dador de medula óssea compatível.

Solidário com esta causa, o apresentador de televisão partilhou nas suas redes sociais um cartaz com todas as informações para que seja possível ajudar Arthur e muitos outros guerreiros com uma doação de medula.

Eis a imagem:

