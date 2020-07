O DJ português Luís Costa, conhecido por Magazino, continua a lutar contra uma leucemia e ainda não conseguiu encontrar um dador compatível. A precisar de um transplante de medula óssea, o artista viu-se apoiado por vários famosos e amigos que não ficaram indiferentes ao seu caso.

Inês Aires Pereira, por exemplo, foi uma das caras conhecidas que recorreu ao Instagram partilhar algumas informações para ajudar o DJ, apelando desta forma à doação de medula óssea.

"Em novembro de 2019 foi diagnosticado ao Magazino uma leucemia crónica que mais tarde evoluiu para uma leucemia aguda. Neste momento está a fazer quimioterapia e vai precisar de um transplante de medula óssea. E é aqui que todos podemos ajudar. O transplante de medula óssea exige encontrar um dador compatível e o Magazino precisa de encontrar o dele", começou por escrever numa nota partilhada na rede social.

"A inscrição no banco de dadores é feito através de uma pequena recolha de sangue e estas são as condições necessárias para o poder fazer: Ter entre 18 e 45 anos; Peso mínimo de 50kg; Altura superior a 1,5m; Ser saudável; Nunca ter recebido transfusões após 1980", explica a mesma.

Veja a publicação na íntegra:

Uma informação que foi também partilhada na página de Instagram de Magazino. "Incrível o que as minhas amigas Mada e Micha se juntaram para fazer, pediram ajuda ao meu bestie Gil e elas que outrora andavam às turras porque na verdade namorei com as duas ao mesmo, felizmente já passaram muitos anos dessa vida de rock star. Aprendi uma boa lição, não me orgulho nada dessa altura, mas fico muito feliz que agora se tenham unido neste projecto. É engraçado que a foto tenha sido tirada na casa da Ana Moura, minha ex-namorada que me ensinou valores de família e de como realmente se deve amar. Grande Mourecas", começou por dizer.

"Olhando de lado para este cartaz parece que a pandemia acabou e estou de volta à estrada. A estrada agora é outra, bem sinuosa, mas sei bem que os meus amigos estão a dar o máximo por mim para me curar, e não vos vou desiludir. [...] Não se esqueçam que doar medula pode Salvar a vida a uma qualquer pessoa por esse mundo fora. Se acharem por bem, partilhem", rematou.

