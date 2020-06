O DJ português Luís Costa, conhecido pelo nome artístico de Magazino, é um dos 17 doentes do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa que foram infetados com a Covid-19 enquanto estavam internados nesta unidade de saúde.

"Foi no hospital, foi no IPO. Fui diagnosticado há três dias", revelou o músico em conversa com Manuel Luís Goucha, no programa 'Você na TV' desta sexta-feira.

Magazino "já estava internado há cerca de quase 20 dias" quando descobriu que tinha sido infetado com o novo coronavírus.

O DJ português luta contra uma leucemia, tal como o próprio havia revelado em dezembro de 2019, e encontrava-se internado no IPO na sequência dos tratamentos a que está obrigado.

Apesar de existir a possibilidade de ver a sua saúde ficar ainda mais debilitada devido à Covid-19, Magazino mostra-se positivo e cheio de coragem: "Esta fase obrigou-me a ter coragem. É o período mais importante da minha vida", refere, garantindo que não lhe falta "entusiasmo e confiança".

"O dador compatível vai aparecer", refere nas suas redes sociais, onde volta a mostrar-se com garra para enfrentar a luta contra a leucemia.

Leia Também: : Doente que morreu tinha doença avançada e complicações prévias