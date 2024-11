Cristina Ferreira está a aproveitar ao máximo a escapadinha a Cotswolds, viagem que o namorado, João Monteiro, lhe ofereceu de presente de aniversário, conforme revelou esta sexta-feira, 9 de novembro, aos seguidores do Instagram.

Durante os passeios pelo destino, a apresentadora acabou por ir parar à "porta" da casa do rei Carlos III, Highgrove House.

Esta é uma das propriedades do soberano britânico e uma das suas favoritas, sendo considerada pelo mesmo como um santuário.

Não ficando indiferente ao lugar, Cristina notou na legenda da partilha: "Vim bater à porta do rei. É aqui que vive com a Camilla. Se vierem no verão podem ver os jardins, uma das paixões de Carlos".



