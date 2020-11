Cristina Ferreira já está em "contagem decrescente" para regressar à sua vida normal, depois do período de confinamento recomendado pelas autoridades de saúde. Sem bem se lembra, a apresentadora viu-se obrigada a ficar de quarentena depois de ter estado em contacto com Bárbara Bandeira, infetada com o novo coronavírus.

Depois de ter testado negativo, é com grande ansiedade que Cristina espera o regresso à sua rotina normal, pelo menos, a possível atualmente.

Na sua conta de Instagram, a apresentadora mostrou precisamente esta ansiedade. Da mesma forma, aproveitou para partilhar com os seguidores as séries que viu durante estes dias.

