Cristina Ferreira tem estado nos últimos dias em isolamento social por ter estado em contacto com um caso positivo de Covid-19, e decidiu partilhar com os fãs as escolhas de séries e filmes que já viu durante esta fase.

"Vou deixar aqui o que tenho visto de séries e filmes neste isolamento", escreveu nas stories da sua página de Instagram, partilhando depois as escolhas.

"Entretanto, tudo o que tenha mais do que uma temporada estou a guardar para a minha reforma", acrescentou de seguida.

Veja na galeria as escolhas de Cristina Ferreira.

