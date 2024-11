Lashana Lynch e Eddie Redmayne estiveram presentes, como seria de esperar, na exibição do filme 'The Day of the Jackal', em Berlim, na terça-feira, e a atriz destacou-se na escolha do look.

Isto porque a estrela britânica optou por um vestido comprido, largo que a tapava do pescoço aos pés e 'escondia' a barriga de grávida.

A peça, de mangas compridas e gola alta, apresentava ainda um grande laço na parte da frente. Veja as imagens na galeria.

