"Não acha que devia desacelerar um pouco. O que é que vai fazer para ali?", citou Cristina Ferreira, lembrando o que disse a psicóloga de Manuel Luís Goucha quando o apresentador lhe contou que, prestes a completar 70 anos, vai apresentar um novo programa.

Goucha conta que disse à terapeuta que não podia deixar escapar o desafio de apresentar o 'Funtástico', formato inovador de cinco horas e meia em direto.

O comunicador, que esteve esta quarta-feira à conversa com Cristina Ferreira, no 'Dois às 10', fala do "maior concurso de talentos de que há memoria", que o entusiasma por ser "um programa diferente dinâmico e de festa".

'Funtástico' estreia na tarde de domingo, 17 de novembro.

Leia Também: Manuel Luís Goucha em contagem decrescente. "Faltam cinco dias"