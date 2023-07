Esta quinta-feira, 20 de julho, foi dia de duas grandes estreias no cinema: 'Barbie' e 'Oppenheimer'.

Não ficando indiferente à atualidade, Cristina Ferreira não resistiu em partilhar com os seguidores uma engraçada montagem com Barbie, mas com o seu rosto e o de Manuel Luís Goucha.

Vale notar que a ação de marketing criada à volta do filme sobre a famosa boneca tem inspirado visuais bem femininos e claro... cor-de-rosa.



© Instagram - Cristina Ferreira

