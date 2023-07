Mais do que nunca, os visuais cor-de-rosa e muito femininos estão em voga. O lançamento do filme sobre a boneca mais famosa do mundo deu origem à febre, quer entre anónimos, como entre famosos.

Rita Pereira rendeu-se às tendências e aproveitou para destacar na sua página de Instagram um visual que se encaixa perfeitamente neste estilo.

Trata-se de um macacão cor-de-rosa, criado no âmbito de uma parceria que fez com a marca Atelier Fusion.

Ora veja: