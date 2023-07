Cristina Ferreira está de volta ao Algarve. A apresentadora rumou a Sul esta sexta-feira, 14 de julho, para mais uma 'escapadinha' de fim de semana.

"Vim ao Algarve. Uma noite feliz a todos", contou através da sua conta oficial de Instagram.

Na mesma rede social, a apresentadora mostrou as primeiras imagens do fim de semana e o look que elegeu para o jantar de hoje.

Curioso? Espreite todas as imagens na galeria.