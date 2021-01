Cristina Ferreira deu esta segunda-feira, dia 11, início às gravações do seu novo programa na TVI, o concurso de talentos 'All Together Now'.

Tal como a apresentadora revelou, as gravações arrancaram no grandioso Altice Arena - onde devem decorrer até ao fim.

"2500 metros quadrados de estúdio. Altice Arena. O talento do país na maior sala de espetáculos", fez saber a diretora de ficção e entretenimento da TVI ao revelar que os castings do formato estão prestes a terminar.

Para já, ainda sem data de estreia, resta-nos olhar para as muitas fotografias que marcaram o primeiro dia de gravações de 'All Together Now'. Espreite a galeria.

