Sendo um adepto aguerrido do Aston Villa, o príncipe William torce sempre ao máximo pela equipa do seu coração mantendo, por isso, um ritual no mínimo curioso.

"Se estou em casa sozinho com os meus filhos, provavelmente não bebo uma cerveja antes do jogo, mas tenho uma superstição acerca do lugar onde me sento quando vejo o jogo", afirmou em declarações ao jornal The Sun.

"Se não nos está a correr bem, começo a andar pela casa muito rápido e coloco as crianças em diferentes posições na esperança de que isso mude alguma coisa", completa.

Apesar de torcer pelo Aston Villa, o príncipe de Gales notou que não força esta escolha aos filhos. "Não têm de ser fãs do Villa. Tento não ser parcial, mas obviamente que ele veem o quanto eu sou apaixonado, por isso, veem os jogos comigo", completou.

Ainda num vídeo, também do The Sun, William responde a várias questões e uma delas é a seguinte: "Ronaldo ou Messi?".

"Vou ter de escolher o Messi", realçou o príncipe de Gales.

