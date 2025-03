O príncipe William foi desafiado a responder a perguntas para escolher o seu "jogador de futebol perfeito", tendo optado por Messi em vez de Cristiano Ronaldo.

"Tenho que ir com o Messi", afirmou o membro da realeza britânica ao ser questionado pelo futebolista Tyrone Mings, dos Aston Villa, no campo de treino do clube, Bodymoor Heath, para o The Sun.

No entanto, no que diz respeito a melhor celebração no mundo do futebol, William não hesitou em escolher o português Cristiano Ronaldo.

