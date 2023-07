Cristiana Jesus partilhou nas stories da sua página de Instagram um vídeo do marido, Cláudio Alegre, a dançar com uma das funcionárias do local onde está de férias, em Punta Cana. Após a partilha, recebeu um comentário de uma internauta que não lhe passou despercebida.

"Engraçado que ele a dançar com a mulher do staff ria. Já contigo está sério, parece que toda a gente lhe deve e ninguém paga", disse a seguidora.

Cristiana Jesus destacou o referido comentário e acrescentou um vídeo do marido, reagindo na brincadeira: "Acho motivo para o divórcio. Quem alinha numa despedida de casada?". Veja tudo na galeria.

