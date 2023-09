Sarah Burton, que se tornou conhecida mundialmente depois de ter desenhado o vestido de noiva de Kate Middleton, está de saída da Alexander McQueen.

"Ele ensinou-me tanto e sou eternamente grata a ele. Estou ansiosa pelo futuro e pelo meu próximo capítulo. Irei para sempre guardar este tempo precioso", afirmou em comunicado.

Burton, de 49 anos, era diretora criativa da marca de luxo desde maio de 2010. Agora prepara-se para apresentar a sua última coleção na primeira/verão 2024 em Paris, num evento que acontecerá este mês.

A designer é uma das preferidas da nora do rei Carlos III tendo já usado diversas criações suas ao longo dos anos. Para além do casamento, Sarah também idealizou o vestido de Kate usou por baixo do manto real na coroação do soberano.



© Dan Charity - WPA Pool/Getty Images

