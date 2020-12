As estrelas de 'The Real Housewives of Atlanta', da Bravo, voltaram às gravações depois das mesmas terem sido suspensas por causa de um membro da equipa ter testado positivo à Covid-19 no mês passado.

A produção decidiu voltar a gravar "logo após o Dia de Ação de Graças", com novas medidas de segurança por causa da pandemia, disse uma fonte ao Page Six.

As estrelas vão agora "passar mais tempo juntas ao ar livre, evitando multidões e fazendo exames diários", explicou ainda.

Também têm reforçado a "higiene das mãos", assim como do equipamento usado no local onde gravam o programa.

