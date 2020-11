Com a pandemia, a segurança de todos é a prioridade e por isso é que as gravações do reality 'The Real Housewives of Atlanta' foram interrompidas.

De acordo com o Page Six, a pausa deve-se ao facto de um membro da produção ter testado positivo à Covid-19. Por isso, cancelaram as gravações por duas semanas.

De referir que está programado o regresso da próxima temporada no dia 6 de dezembro.

Leia Também: Isabel Silva infetada com Covid-19: "Perda súbita de paladar"