Isabel Silva revelou na manhã desta quinta-feira, dia 12, estar infetada com o novo coronavírus. A notícia foi dada numa publicação na sua conta de Instagram, na qual afirma que teve alguns sintomas, mas sente-se "serena e positiva".

"Estou em casa há vários dias. Estou serena e positiva neste meu isolamento, depois de um contacto com um caso. O resultado do meu teste à COVID-19 deu positivo mas eu estou bem... tirando a perda súbita de paladar. Porém, o apetite continua cá", começou por dizer.

Em casa, a ser seguida pela médica de família, afirmou que vai manter-se ativa dentro das possibilidades.

"Continuo a despertar o meu corpo com exercícios de alongamento, mobilidade e concentração que o meu querido treinador Paulo Colaço me passa. [...] Respeito a hora das refeições, hidrato-me, mantenho uma alimentação alcalina e agora, mais do que nunca, as idas à varanda são mais que muitas porque não vivo sem a sensação de liberdade que o contacto com o exterior me dá", explicou.

E rematou: "Estejam conscientes, cuidem de vocês, mas sejam positivos e alimentem a vossa luz".

