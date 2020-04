Fernando Rocha respirou de alívio ao receber o teste que dava conta de que já não estaria infetado com a Covid-19. Doença com a qual batalhou nas últimas semanas. Porém, parece que afinal o humorista ainda não está completamente livre da doença.

Em conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV', da TVI, o humorista Hugo Sousa revelou que, três dias depois do teste positivo, Fernando Rocha voltou a fazer um novo teste e este confirmou novamente a presença da doença.

"Ele estava todo contente porque fez um teste e deu negativo, mas fez outro passado três dias e testou positivo", contou Hugo Sousa, garantindo ainda assim que o amigo "está bem".

