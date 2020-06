Courteney Cox popularizou-se na década de 90 com a personagem Monica Geller na série 'Friends' e desde então que o mundo não a esqueceu. Apesar da personagem ter sido a mais marcante da sua carreira, a atriz, de 56 anos, conta com um percurso longo e repleto de êxitos.

Uma carreira que vai ser homenageada no célebre Passeio da Fama, em Howllywood. No próximo ano, segundo a Variety, a atriz de 'Friends' vai ver o seu nome juntar-se às maiores estrelas no segmento de televisão... e não será a única.

Também Zac Efron, na categoria de cinema, e Kelly Clarkson, na de música, vão ser distinguidos.

Leia Também: Courteney Cox celebra 56.º aniversário com vídeo em biquíni