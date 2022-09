De acordo com as mais recentes informações reveladas pela imprensa internacional, o corpo da rainha Isabel II deverá nas próximas horas seguir para a Catedral de St. Giles, em Edimburgo.

Ao que tudo indica, pessoas próximas à realeza e familiares devem ter autorização para entrar na igreja, situada na Royal Mile, e passar pelo caixão para fazer as suas despedidas.

O corpo da rainha deverá ser colocado no local dando início à chamada Vigília da Princesa, seguindo depois para Londres.

Os preparativos já começaram para a chegada do caixão da rainha, as estradas ao redor da Royal Mile até já foram fechadas na manhã de sexta-feira. Também foram colocadas barreiras na rua, com uma grande abertura no meio para permitir a passagem da procissão. Dois polícias e dois seguranças foram ainda colocados do lado de fora da entrada da catedral.

Para já, o corpo da rainha permanece no Castelo de Balmoral, local onde morreu a monarca.