A morte da rainha Isabel II, no dia 8 de setembro, continua em destaque na imprensa internacional e foram agora partilhadas novas informações sobre a partida da monarca.

De acordo com o The Mail on Sunday, os dois corgis da rainha, Muick e Sandy, estavam ao lado de Isabel II nas suas últimas horas de vida. Ao citar fontes do palácio, contam que os amados patudos estavam com Sua Majestade "no quarto" no dia em que a monarca partiu.

De recordar que os animais de estimação também marcaram presença no funeral de Isabel II, que aconteceu no dia 19 de setembro (

Após a morte da rainha foi revelado que os patudos vão agora viver com o duque e a duquesa de York, André e Sarah Ferguson (Leia Também: Saiba com quem vão ficar os amados corgis da rainha Isabel II).

