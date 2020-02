O sucesso do programa 'Amigos Improváveis', que pretende juntar duas gerações distintas e promover uma amizade entre idosos e jovens, levou a SIC a apostar numa nova edição do formato... mas agora com personalidades famosas.

A receber em suas casas os jovens candidatos a esta amizade improvável vão estar o cantor Nel Monteiro, o médico Fernando Póvoas, a antiga concorrente de 'Casados à Primeira Vista' Graça Peralta e as atrizes Io Appolloni e Manuela Marle.

A data de estreia de 'Amigos Improváveis - Famosos' está marcada, ao que tudo indica, para o dia 1 de março.

Leia Também: Novo programa de Ricardo Araújo Pereira na SIC já tem data de estreia