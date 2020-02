'Isto é Gozar Com Quem Trabalha', foi este o nome escolhido para o novo programa de Ricardo Araújo Pereira na SIC.

O formato foi esta quinta-feira apresentado ao público com um teaser de promoção que revela ainda a data de estreia - 1 de março.

"Esta é uma daquelas promoções da SIC em que as pessoas andam de um lado para o outro. E acabam as frases umas das outras. Meu Deus, tanto dinamismo", brinca o humorista no teaser, onde apresenta ainda os elementos que escolheu para estarem a seu lado neste projeto.

Joana Marques, Guilherme Fonseca, Miguel Góis, Zé Diogo Quintela, Manuel Cardoso, Cláudio Almeida e Cátia Domingues são as caras que ao lado de Ricardo Araújo Pereira vão fazer parte de 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha'.

Leia Também: É oficial! Bárbara Guimarães está de regresso à televisão