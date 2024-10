A participação de Marco Costa no programa 'Hell's Kitchen', da SIC, trouxe-lhe sabedoria, experiência e muitos amigos.

Esta quinta-feira, 24 de outubro, o famoso pasteleiro mostrou-se precisamente a almoçar com um dos amigos improváveis que fez durante as gravações do formato.

"Almoço com o grande António Pedro Cerdeira", escreveu na legenda de uma fotografia na qual se mostra ao lado do famoso ator português.



© Reprodução Instagram - Marco Costa