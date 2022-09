As últimas fotografias oficiais da rainha Isabel II foram captadas na terça-feira, dia 6 de setembro, precisamente no momento em que a monarca recebeu a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, no âmbito da sua tomada de posse.

Jane Barlow, da Press Association, foi a fotógrafa presente no local e a responsável pelo último registo fotográfico da rainha.

Além das fotografias ao lado de Liz Truss, Jane teve ainda oportunidade de captar a rainha sozinha - nos momentos em que esta aguardava a chegada da primeira-ministra.

Em declarações à Sky News, a fotógrafa lembra que a rainha aparentava estar "frágil" mas "de bom humor".

Jane Barlow - autora da última fotográfica oficial da rainha Isabel II© Getty Images

A conversa com a monarca prendeu-se com o tempo que se fazia sentir no exterior, chuva e trovoadas, nada que tirasse o sorriso simpático a Isabel II. "Recebi muitos sorrisos dela", lembra.

"Eu estava lá para fotografá-la a conhecer a nova primeira-ministra, mas para mim a melhor foto foi a da rainha sozinha. E isso, obviamente, tornou-se mais significativo agora", nota Jane Barlow, considerando "uma honra" e "um verdadeiro privilégio" ter sido a última profissional a fotografar a rainha com vida.