A estrela da série 'This Is Us', Justin Hartley, de 44 anos, e Sofia Pernas, de 31, estão casados, conforme noticia a revista People. A informação foi confirmada depois de terem surgido rumores sobre o assunto, uma vez que ambos os membros do casal posaram com anéis de compromisso na passadeira vermelha dos MTV Movie & TV Awards.

Apesar de não ter sido revelada a data específica em que ambos deram o nó, uma fonte revelou à publicação que tal aconteceu "recentemente".

Aliás, há um mês, o casal foi apanhado pelos paparazzi em Malibu e foi aí que começaram as especulações sobre o assunto.

Recorde-se que a primeira vez que este romance chegou à imprensa foi em maio do ano passado, sendo que o relacionamento foi assumido publicamente na noite de passagem de ano.

Hartley já foi casado duas vezes: a primeira com Lindsay Hartley, de 2002 a 2014, com quem tem uma filha de 16 anos, Isabella, e a segunda com Chrishell Stause, de 2017 a 2020.

