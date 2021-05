Será que Justin Hartley, ator da série 'This Is Us', é um homem casado? É esta a questão que se coloca depois do artista ter sido apanhado com a namorada, Sofia Pernas, este sábado, dia 1 de maio, numa praia em Malibu.

Conforme nota a imprensa internacional, ambos os membros do casal estavam a usar uma aliança de compromisso no dedo anelar esquerdo.

Importa sublinhar que a relação dos dois foi noticiada pela primeira vez na primavera do ano passado.

Em janeiro deste ano, Justin finalizou o seu processo de divórcio de Chrishell Stause, sensivelmente um ano depois de ter começado.

O artista foi ainda casado com Lindsay Hartley, de 2004 a 2012, com quem teve uma filha em comum: Isabella, de 16 anos.

Leia Também: Dwayne Johnson revela que as pessoas pensavam que era uma menina