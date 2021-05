Dwayne Johson, que ficou conhecido como 'The Rock', fez uma revelação curiosa sobre o seu período de crescimento.

A estrela de cinema, que este domingo, dia 2 de abril, completou 49 anos, confessou que normalmente era confundido com o sexo feminino devido à sua fisionomia.

"Diria que entre os 7 e os 11 anos, as pessoas pensavam que eu era uma menina porque tinha feições pouco marcadas e um cabelo afro suave", disse o ator no 'Sunday Today with Willie Geist'.

Johnson, filho do antigo lutador de wrestling Rocky Johnson, mudou de escola cerca de 13 vezes até chegar ao ensino secundário. Neste contexto, descreve um momento memorável quando ingressou no 5.º ano de escolaridade.

"Sentei-me ao pé de um miúdo e em 60 segundos ele disse, 'posso perguntar-te uma coisa?'. Eu disse que sim. 'És um rapaz ou uma rapariga?'", relatou, dando assim provas da revelação feita.

