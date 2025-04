William e Kate estão de parabéns. O casal mais adorado do Reino Unido completa, esta terça-feira, 29 de abril, 14 anos de casamento.

Para assinalar esta data, o casal foi até à Escócia onde estão a fazer uma visita oficial de dois dias, mais propriamente às ilhas de Mull e Lona.

Os dois apareceram sorridentes e com um look a combinar. Os blazers são em tons parecidos, usam os dois camisa e até os sapatos são do mesmo tom.

Veja as imagens na galeria.

