No segundo dia da sua visita às ilhas escocesas, eis que o príncipe William e a princesa Kate viajaram até à Ardura Community Forest.

O casal conheceu os Countryside Rangers do Mull and Iona Ranger Service que defendem a proteção do meio ambiente.

Nesta ocasião, guiados por Moray Finch, que lidera os Rangers, os príncipes de Gales visitaram a floresta e ficaram a puderam observar a árvore mais antiga da ilha, com 300 anos.

William e Kate juntaram-se também a um grupo de alunos para aprendizagens no exterior.

Para a ocasião, Kate optou por um visual 'country', composto por jeans escuras, botas, casaco, malha e camisa.

Veja as imagens na galeria.

