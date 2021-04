Eis a nova casa de Dwayne Johnson! O ator de 48 anos comprou uma mansão em Beverly Hills por 27,8 milhões de dólares, aproximadamente, 23 milhões de euros. Segundo o Page Six, a propriedade pertencia ao comediante Paul Reiser.

A casa tem seis quartos, 12 casas de banho e é considerada a maior em Beverly Park. Como vizinhos The Rock irá ter estrelas como Denzel Washington, Eddie Murphy, Sofia Vergara, Sylvester Stallone e Rod Stewart.

A mansão inclui igualmente um campo de ténis, piscina (interior e exterior), spa, ginásio, uma sala de música, um estúdio de gravação, uma sala de cinema e elevador.

Veja na galeria as imagens do novo lar do ator.

