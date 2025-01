Pouco depois da notícia da separação de Jessica Simpson e Eric Johnson, a imprensa internacional relata que a artista colocou à venda a casa que tem em Hidden Hills, na Califórnia, pelo valor de 17,9 milhões de dólares (mais de 17 milhões de euros).

Esta não é a primeira vez que a propriedade é colocada à venda, já tinha estado disponível para compra em setembro de 2023, avança ainda o E! News.

No dia 11 de janeiro, a mansão ficou novamente à venda - dois dias depois de Jessica anunciar a separação - e com um preço inferior do que da primeira vez, por menos 4,1 milhões de dólares. A habitação conta com sete quatros e várias casas de banho.

