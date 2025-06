Kylie Jenner cruzou-se na rede social TikTok com um pedido invulgar de uma fã. A influenciadora digital Rachel Leary partilhou um vídeo no qual elogiava os seios da celebridade e pedia indicações para conseguir ter umas mamocas com silicone mas igualmente "naturais".

A jovem referia-se às próteses de Kylie como os seios "mais naturais e bonitos de todos".

Surpreendentemente, a irmã de Kim Kardashian respondeu a este apelo. Sem que nada fizesse prever, Kylie assumiu ter colocado silicone e ainda revelou todos os detalhes pedidos.

"Implantes de 445 ml, perfil moderado, colocados parcialmente sob o músculo! De silicone! Cirurgião Garth Fisher! Espero que isto ajude", reagiu, desvendando assim o volume das suas próteses e as técnicas utilizadas para conseguir um resultado mais natural.

Veja na galeria a resposta completa de Kylie e ainda as imagens que mostram os resultados conseguidos pela celebridade depois de ter colocado silicone.

Leia Também: Revelada causa da morte do cabeleireiro de Kylie Jenner