Kylie Jenner exibiu as curvas ao escolher um vestido de látex, que usou nos festejos do aniversário de uma amiga no passado sábado, dia 7 de junho.

De acordo com a People, a celebridade, de 27 anos, foi vista no The Nice Guy, em Los Angeles, e a peça em tons de cinzento fez com que não passasse despercebida.

Para completar o look, Kylie Jenner escolheu uns sapatos de salto alto nude e deixou de lado as joias. No que diz respeito ao cabelo, optou por o levar solto.

Estas recentes imagens da celebridade não tardaram a chegar às redes sociais. Veja abaixo:

