Esta semana os concorrentes do programa 'Big Brother' enfrentaram uma das mais duras provas até aqui propostas pela produção. Em apenas quatro dias, os participantes tinham de completar 1200 km de corrida com a ajuda de uma passadeira.

Convictos de que iriam conseguir, a líder da semana, Teresa, decidiu apostar 100% do orçamento disponível para as compras.

Com esforço e dedicação, todos correram até perderem as forças. Porém, o esforço não foi suficiente e no final acabaram mesmo por perder o desafio.

"A vossa tarefa semanal falhou. Depois de tanto esforço, morreram na praia", informou o 'Big Brother' ao fim da tarde desta quinta-feira.

Com o desfecho desta prova, recorde-se, os concorrentes perderam todo o orçamento semanal para as compras da semana.

Leia Também: "A Ana Catharina tem tanta causa, tanta causa e não causa nada lá dentro"