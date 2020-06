Fanny Rodrigues não é uma das comentadoras oficias das edições Extra programa 'Big Brother', da TVI, mas a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' ganhou espaço para comentar a nova edição do reality show no programa 'A Tarde é Sua', todas as segundas-feiras, e nas suas redes sociais, sempre que lhe apetece.

Esta quarta-feira, dia 17, Fanny deu aos fãs a oportunidade de lhe colocarem questões sobre o programa.

"Quem é o que tu gostas menos?", quiseram saber os seguidores, merecendo a mais sincera resposta por parte da empresária.

"Como jogadora, a Ana Catharina, tanta causa, tanta causa e não causa nada lá dentro", afirmou Fanny, fazendo questão de explicar que esta não é uma opinião em relação à pessoa mas sim à sua postura no jogo.

