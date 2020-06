A nova tendência do Instagram também já chegou ao 'Big Brother'... ou neste caso, à produção do reality show. As fotografias dos 13 concorrentes que ainda se encontram dentro da casa mais vigiada do país foram transformadas na FaceApp e todos 'mudaram' de género.

A imagem onde elas viraram homens e eles mulheres foi partilhada na conta oficial de Instagram do 'Big Brother 2020', arrancando as mais genuínas gargalhadas aos seguidores do programa.

Curioso para ver estas transformações? Espreite a publicação abaixo:

Leia Também: Amiga transsexual de Sandrina revela: "Tentaram-me enforcar e violar"