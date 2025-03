Os concorrentes do 'Big Brother' estavam a saltar à corda no jardim, nas primeiras horas de reality show, quando um momento inesperado acabou por gerar as mais genuínas gargalhadas.

Solange Tavares caiu de cara no chão durante o jogo entre os participantes e o momento rapidamente começou a correr as redes sociais.

Os concorrentes não conseguiram conter o riso, bem como a cabeleireira que, apesar da queda aparatosa, não se magoou.

Veja aqui o vídeo do momento.

