Foi numa conversa onde se debatiam temas relacionados ao preconceito que Sandrina confessou aos restantes colegas do programa 'Big Brother' é alvo de discriminação por ser transsexual.

A participante do reality show deu o mote, sem saber, para que a amiga tivesse a oportunidade de contar a sua história na TV. Carolina Paisana, que nasceu rapaz mas sempre se sentiu rapariga, esteve esta quarta-feira no programa 'A Tarde é Sua', da TVI.

Num emotiva entrevista com a apresentadora Fátima Lopes, a jovem, de apenas 19 anos, recordou as discriminações que sofreu, admitindo que chegou a tentar acabar com a própria vida.

"Tentaram-me enforcar e violar", revela Carolina.

