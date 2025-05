Érica Reis foi a concorrente escolhida para na gala de domingo, 4 de maio, contar a sua história na emotiva curva da vida do 'Big Brother'.

"O meu pai tinha traído a minha mãe e não foi com uma pessoa qualquer, foi com uma amiga de família", começou por recordar. A jovem, que vivia com a família nos Estados Unidos da América, teve assim o primeiro 'abanão' familiar - aos sete anos.

Pouco depois, aos nove anos, Érica viu o pai ser preso e depois deportado.

"Perdi completamente a minha relação com o meu pai", lembra.

No ensino secundário foi alvo de comentários negativos por parte dos colegas e ainda na adolescência viveu uma relação tóxica, marcada por diversas traições.

